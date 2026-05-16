「ハスラー」登場6年経過もなぜ人気が衰えない？スズキのSUVタイプの軽自動車「ハスラー」は、常に販売ランキングの上位を維持する人気モデルです。全国軽自動車協会連合会が発表した2026年4月の軽自動車におけるランキングでは5位に食い込むなど、登場から6年が経過した現在でも人気が衰える気配はありません。【画像】これが「タフなハスラー」です！ 画像を見る（30枚以上）まもなく一部改良を受けるという噂もあるハスラ