都心部を中心に過熱しているとも言われている中学受験。そうしたなか、ママスタコミュニティには「中学受験ってフルタイム世帯はきついよね？」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは中学受験に向けて本格的に塾が始まったばかり。そうしたなかで、親がフルタイム勤務で働く子どもが学校にリュックいっぱいの重たい塾のテキストを持ってきている様子を見て、投稿者さんはびっくりしたそうです。『ランド