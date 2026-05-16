5月16日に開催される「THE SECOND～漫才トーナメント～」本戦を目前に控えた金属バットが、出場8組を独自の視点で評価。ヤング、タモンズ、黒帯、シャンプーハット、リニア、ザ・パンチ、トット--盟友、先輩、後輩たちへの毒舌と愛が入り混じる、金属バット節全開の対戦展望をお届けする。 【画像】7組の中で最も怖く、優勝に近いと思うコンビ 金属バットが語る「THE SECOND」8組の怖さと愛しさ -いよ