2018年5月16日に63歳で亡くなった西城秀樹さん。『YOUNG MAN (Y.M.C.A.)』など数々の大ヒットで知られるロックの申し子とも称された国民的スターの彼が、なぜ世代を超えて愛され続けるのか。西城秀樹さんの“本当の凄さ”を、名曲とともに振り返る。 【画像】「ヒデキに神が降りた」とも言われているコンサートが収録されたアルバム 「矢沢さんにボクのオリジナル曲を書いて欲しい」 1977年にリリースされた