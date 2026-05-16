今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『去年の梅雨の映像』というオクタグラムとトリさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）食卓の上で涼むトリ気持ち良さそうに眠っているのは、投稿者さんの飼っている猫のトリちゃん。夢でも見ているのか、耳や顔、左右の前足からお腹にかけてと全身がピクピク＆ブルンブルンと波打つように動いています。無防備なお腹のふわふわもたまりません。頭側から見たトリ