15日午後7時25分頃、上越市板倉区針の市道交差点で板倉区針の農業の男性（83）が運転する軽トラックと上越市島田下新田の男性（59）が運転するタクシーが出会い頭に衝突しました。 この事故で軽トラックの男性（83）が上越市内の病院に運ばれ手当てを受けていますが、意識不明の重体のほか、タクシーの乗客2人が軽いケガをして病院で手当てを受けています。 上越署によりますと現場は信号機の無い十字路交差点で軽ト