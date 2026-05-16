勢力拡大中！関西発祥グルメチェーン人気のヒミツに迫る 関西発祥で全国展開している有名チェーンは多くありますが、そこに新たに名を連ねるであろうグルメチェーンがあります。その人気のヒミツとは？今まさに勢力拡大中、関西発祥の2つのグルメチェーンに迫りました。 【写真で見る】炊き肉丼や女性人気の商品も京都発祥「韓丼」で食べられる丼 本店の年商は2億円！京都発祥の人気「焼き肉丼」