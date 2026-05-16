G大阪はきょう16日（日本時間17日未明）、敵地でアジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝アル・ナスル戦（サウジアラビア）に臨む。相手はポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドや同FWジョアン・フェリックス、セネガル代表FWマネら世界的選手を擁する“ラスボス”軍団。前日会見に臨んだDF中谷進之介は武者震いし、クラブ10個目のタイトルを見据えた。「怖さというのは正直“ない”です。ですが個人のクオリティーは