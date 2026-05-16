米当局に逮捕・訴追されたイラク武装組織指導者のモハメド・バケル・サード・ダウード・アルサーディ容疑者（左）。右はIRGC司令官だった故カセム・ソレイマニ氏/FBI via CNN Newsource（CNN）米連邦当局は、欧州で少なくとも18件のテロ攻撃を組織・計画したとして、イラクの武装組織の指導者を逮捕・訴追した。攻撃は米国人とユダヤ人を標的としており、全てイランでの戦争の終結を目的に掲げていた。連邦当局が刑事訴追状で明ら