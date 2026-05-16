ヴィクトリアマイルの3連単的中術 【軸馬の狙い方】 ９回騎乗で複勝率78％のルメール騎手が軸向き。 人気先行のきらいはあっても６年連続馬券圏内の安定感は魅力で、その間に①人気が崩れたのは一度だけ。 1600Ｍ以上のＧⅠ組で前走５着以内か前走①人気も好走率が高い。 15年に2000万円馬券、過去10年では90万円馬券が２回出ているが、かつてより波乱度は低いと考えた方がいい。 ヴィクトリアマ