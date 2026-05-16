『山芋×たらこ』の無敵コンビで パサつく髪がよみがえる！効果的な食べ方とは 『山芋×たらこ』の無敵コンビでパサつく髪がよみがえる 古くから滋養強壮に効くといわれる山芋は、炭水化物やたんぱく質のほか、ビタミンB1、カリウム、食物繊維など栄養価たっぷり。山芋のネバネバに含まれるコンドロイチン硫酸は、髪の若返り効果が高い注目成分です。 その効果とは高い保水力。山芋を食べると、年齢とともに乾燥しがちな皮膚