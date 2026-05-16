肝臓に30％中性脂肪がたまると診断される生活習慣病のリスク高める恐ろしい病気とは 外見ではわからず自覚症状もなし 異所性脂肪がやっかいなのは、内臓脂肪や皮下脂肪のように外見ではついているかがわからないこと。また、肝臓に30％の中性脂肪がたまると脂肪肝と診断されるのですが、それだけたまっていても明確な自覚症状はありません。 脂肪肝かどうかを把握するためには、健康診断でまず「ＡＬＴ（ＧＰＴ）」と「ＡＳ