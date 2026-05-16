体幹が自然に鍛えられる！肩こりや腰痛などの不調を抑制する正しい姿勢の身につけ方 正しい姿勢は不調を防ぎ体幹が鍛えられる 正しい姿勢は見た目が美しいだけでなく、肩こりや腰痛などの不調を起こしにくく、集中力がアップして気持ちも前向きになるのでぜひ身につけたいもの。具体的にどんな姿勢がよいのか、実践してみましょう。 背筋を伸ばしてあごは軽く引いて立ちます。正面から見て、左右の肩や骨盤の高さが同じかど