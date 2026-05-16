大阪杯でＧ１・４勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうことになった。鞍上は引き続き、北村友一騎手＝栗東・フリー＝。馬主のサンデーサラブレッドクラブが５月１６日、発表した。大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬Ｇ１・３連勝となれば３億円の褒賞金が出るが、今まで獲得した馬はいない。そもそも、２０