今年はらっきょう漬けにチャレンジしてみよう この時期になると、5〜6月に旬の「らっきょう」がスーパーに並び出します。じつは意外と簡単に作れる「らっきょう漬け」。梅干しよりお手軽で、しかもタルタルソースにできるなどアレンジ自在ですよ。 今回は、「らっきょう」の基本の漬け方をご紹介。サッと漬けておけば、白いごはんのお供はもちろん、お酒のおつまみにもなって重宝します。 基本の甘酢漬けをチェックさっぱり食