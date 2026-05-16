◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)試合開始直前、審判のベルトにアクシデントが起きプレーボールが遅延。ドジャース・大谷翔平選手やデーブ・ロバーツ監督がその様子を笑顔で見守りました。エンゼルス先発投手がイニング前の投球練習を終え、まさに試合が始まろうとしたタイミングで球審のベルトにトラブルが発生。対応する主審に対し、「1番・指名打者」で打席に立とうとしていた大谷選手はこのト