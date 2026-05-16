京都のチョウ貴裁監督の今季限りでの退任が15日に正式発表された。指揮官とともに戦えるのも残り4試合。あす17日に広島戦（サンガS）を迎える中、GKファンティーニ燦は「全て勝って、監督を送り出したい」と決意を新たにした。今も語り草になっているミーティングがある。J1残留争いに巻き込まれて苦しんでいた24年8月17日・C大阪戦。5―3で勝利した試合前のロッカールームで指揮官は「こんなに大勢のお客さんの前で試合をする