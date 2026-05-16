◇ア・リーグブルージェイズ2―3タイガース（2026年5月15日デトロイト）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が15日（日本時間16日）、敵地デトロイトで行われたタイガース戦に「4番・三塁」で先発出場。2回の第1打席、右翼へ先制につながる二塁打を放った。3試合ぶりの安打で気を吐いたが、試合は2―3で9回サヨナラ負けを喫した。初球だった。先頭打者で迎えた2回。外角の95.1マイル（約153キロ）シンカーを捉えた打球