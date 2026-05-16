大阪杯、天皇賞・春とＧ１を連勝中のダービー馬クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）が宝塚記念（６月１４日・阪神）を目指すことが明らかになった。鞍上は引き続き北村友。所属するサンデーサラブレッドクラブが１６日、ホームページで発表した。同一年に大阪杯、天皇賞・春、宝塚記念に優勝した内国産馬に対しては３億円の褒賞金が設けられており、同馬が勝てば１着賞金に加え、初めてこの“ボーナス”が支給されることに