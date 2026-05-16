栃木県上三川町の住宅で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、警察は先ほど、新たに16歳の少年を逮捕しました。この事件での逮捕は3人目です。おととい（14日）、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されました。事件をめぐってはおととい、警察が相模原市に住む16歳の高校生の少年を事件現場の近くで逮捕し、さらにきのう、同じく16歳の自称・高校生の少年を相模原市で