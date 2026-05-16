朝紅龍大相撲の西前頭7枚目、朝紅龍（27）＝本名石崎拓馬、大阪府出身、高砂部屋＝が夏場所7日目の16日、休場した。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）によると、敗れた6日目の正代戦で右膝を負傷。再出場はしない方向で「以前に痛めたところと同じ。しっかり治療させたい」と話した。朝紅龍の休場は幕下時代の2022年初場所以来2度目。7日目の対戦相手、伯乃富士は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は5人目となった。