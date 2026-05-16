【ワシントン＝池田慶太、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１５日、戦闘終結に向けたイランとの協議で焦点となっているウラン濃縮活動の停止期間について、ウラン濃縮を確実に停止する保証があれば、２０年で合意可能との認識を示した。これまでは「恒久的な放棄」を要求しており、条件付きながら米側が譲歩を見せた形だ。２０年の停止案は、４月にパキスタンで開かれた米イランの直接協議で米側が提案したと報じ