フリーで活動する後藤楽々アナウンサー（25）が16日、日本テレビ系『シューイチ』（土曜前5：55／日曜前7：30）に生出演。予定していたトーク内容をど忘れしてしまい、焦るシーンがあった。【写真】透けてる？海辺で笑顔の後藤楽々来週の予定をカレンダーで紹介する「ミライのヨシュー」コーナーで、「きょうから1週間、いったいどんなことが起きるのか。未来を予習しちゃいましょう」とあいさつ。「いやー5月、疲れがたま