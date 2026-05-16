俳優の真木よう子さんが、季節の変わり目の日常を投稿しています。 【写真を見る】【 真木よう子 】「あーーーーー、幸せ♡」母＆娘2人で?夏服探しのショッピング?しみじみ微笑みにフォロワー共感「いい顔してる」真木さんは、化粧っ気なく髪もセット前と思わせる自然な状態で、頬杖をついて何やら思い浮かべている表情を投稿。 そして『「ママ、着る服ない！！」季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑』