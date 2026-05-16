秋田県からロシアのプーチン大統領に贈られた秋田犬の「ゆめ」が去年、死んだことがわかりました。メスの秋田犬「ゆめ」は2012年、東日本大震災の後、ロシアから支援を受けたお礼として秋田県からプーチン大統領に贈られました。ロシア大統領府によると、「ゆめ」は「残念ながら、2025年に老衰のため死んだ」ということです。「ゆめ」は生きていれば4月24日が14歳の誕生日でした。「ゆめ」は2014年、ロシア南部ソチで行われた日ロ