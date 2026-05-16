「エンゼルス−ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で打者として３日ぶりに先発。１打席目の打席に入ろうとすると、球審がベルトにストライクとボールを自動で判定する「ＡＢＳ」の器具を通し忘れるという前代未聞のハプニングがあった。大谷は球審がベルトを通すのに手間取ると、捕手で元同僚のオハピーと爆笑しながら見つめていた。試合が始まると、１ボールから２球連続でファ