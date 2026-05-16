世界遺産は、その歴史や登録基準を学ぶことで、目の前の景色がより深く、鮮やかに見えてくるものです。世界遺産検定事務局は、2025年11〜12月の受検者を対象に実施したアンケートに基づき、2026年版「勉強して行きたくなった世界遺産ランキング」を発表しました。世界遺産は、1972年にユネスコ総会で採択された世界遺産条約に基づき、「世界遺産リスト」に記載された顕著な普遍的価値を持つ建造物や遺跡、景観、自然を指します。日