大動脈解離と血圧の関係性とは？Medical DOC監修医がどれくらい血圧が高いと発症しやすくなるのかを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「血圧」がどれくらい高くなると「大動脈解離」を発症しやすくなる？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：小鷹 悠二（おだかクリニック） 福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚