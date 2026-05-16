2015年、24歳だったみなみやんさんを襲ったのは、1カ月以上続く微熱と目・喉の極度の乾きでした。内科では「不明熱」と診断されるばかりで原因は分からず、働きながら昼休みに点滴を打つ日々。ようやくたどり着いた病名は、「シェーグレン症候群（涙腺や唾液腺などを免疫が攻撃する自己免疫疾患で、国の指定難病）」でした。「治療法はない」「普通の病院では出産できない」と告げられ、トイレで号泣した日から10年。2度の離