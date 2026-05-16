開催：2026.5.16 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 2 - 3 [ブリュワーズ] MLBの試合が16日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するブリュワーズの先発投手はコールマン・クローで試合は開始した。 1回表、3番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってショー