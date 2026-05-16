頭痛や倦怠感、首の腫れを機に受診し、難病である「IgG4関連疾患」と診断されたマッカーシーさん。ステロイド治療による不眠や顔のむくみ、最近では口内の痛みに悩みながらも、塾の英語講師としての仕事を続けています。「家族じゃなくて私で良かった」と病気を前向きに受け止め、家族のさりげない見守りと医療従事者への感謝を胸に歩む体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となってい