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クリーブランド・キャバリアーズ vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年5月16日（土） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 94 - 115 デトロイト・ピストンズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対デトロイト・ピストンズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ