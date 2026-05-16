５月15日、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバーが発表され、オランダの名門フェイエノールトで活躍する上田綺世と渡辺剛らが名を連ねた。日本とオランダは初戦で対戦する。フェイエノールトの監督で、オランダ代表の英雄であるロビン・ファン・ペルシは少々難しい立場にあるなか、オランダメディア『1908.NL』によれば、教え子を大切に思う指揮官はこう語った。「サポーターとして彼らの全試合を見届けるつもり