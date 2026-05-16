中国メディアの環球時報は14日、「日本企業が撤退し中国企業が参入、韓国の自動車市場に変化」とする記事を掲載した。記事はまず、韓国の自動車市場の構図について「日本メーカーの相次ぐ撤退や事業規模縮小に伴い、これまで国内メーカーと欧米メーカーが支配してきた市場に中国メーカーが参入し、再編の局面を迎えている」と伝えた。そして、日産が2020年に韓国市場から撤退したのに続き、ホンダも韓国での自動車販売を26年末で終