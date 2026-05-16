◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第2日（2026年5月15日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）9位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの69で回り通算2アンダーの16位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは5打差。前半は快調だった。7番パー5で2オン。5メートルのイーグルトライは決め切れなかったものの楽々バーディー。8番で2メートルのパット