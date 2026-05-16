新潟・胎内市の牧場で、夏を前にアルパカの恒例の毛刈りが行われた。アルパカは普段の姿から一変し、分厚い毛を刈ってスッキリとした見た目となった。飼育員によると、この時期アルパカの毛刈りをするのは暑さ対策だけではなく、梅雨に入ると毛刈りがしにくくなるためだという。アルパカが夏に向け“さっぱり”イメチェン新潟・胎内市の牧場で11日に撮影されたのは、顔の周り以外の毛がスッキリしていたアルパカだ。アルパカと言え