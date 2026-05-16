ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１６日、予選２日目が行われる。坂口貴彦（３７＝岡山）は初日前半の２Ｒは３コースから２着。後半７Ｒでは、４コースのカドから飛び出し、１号艇の黒井達矢をまくり差して撃破。初日２、１着の好発進を決めた。タッグを組む３５号機は２連率４１％、前節の優勝エンジンだ。伸び寄りの上位機だが「乗れなかったので、ペラは自分の形で伸び寄りに叩き