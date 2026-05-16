Image: SOLDATOOFF / Shutterstock.com 意識して長めにAIと会話すると、自分で考えているのか疑問に感じることはありますね…。AIに依存すると、人は批判的思考をやめて、機械の判断に委ねるようになることを示す研究結果はかなりあります。しかし、本気でAI任せにすると脳がどれほど早く機能停止に陥るかを知ったらビックリすると思います。カーネギーメロン大学、マサチューセッツ工科大学