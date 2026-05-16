ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１６日、準優勝戦が行われる。豊田結（３２＝静岡）は４日目３Ｒ、２コースから冷静に差しハンドルでバック追走。６号艇・出口舞有子との２番手争いに競り勝ち、２着でゴールした。２日目に不良航法の減点を受けながら、６戦３勝オール３連対と安定した走り。８位で予選を突破した。舟足にも「３日目後半はズレていたけど、行き足を中心にいい。少し追い風に