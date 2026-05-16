●コンクリートの上で転げ回る 俳優・塩野瑛久が、これまで歩んできた道のりを振り返りながら、静かに現在地を見つめた。『獣電戦隊キョウリュウジャー』や大河ドラマ『光る君へ』で注目を集め、話題作への出演を重ねる一方で、その胸の内には「理想の自分」と向き合い続けてきた葛藤があるという。日本映画専門チャンネルで5月20日からスタートする特集「2ヶ月連続俳優塩野瑛久のかがやき」で放送されるインタビュー番組の収