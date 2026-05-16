猫にケージを使う良い点と悪い点5つ ケージには猫の安全を守ったり、療養中の管理をしやすくしたりと、猫と飼い主さんの両方にとってメリットがあります。一方で、使い方を誤ると猫に悪影響を与えかねません。良い点、悪い点について詳しく見ていきましょう。 1.子猫の安全を守る 子猫は好奇心旺盛で、気になったものを確認せずにはいられません。そのため、電気コードを噛む、誤飲する、危険