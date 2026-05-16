子どもを理由に定時退勤する同僚に不満を抱いていた女性。しかし立場が変わったとき、その見方は大きく揺らぐことに──。働き方と子どもができたことで見えてきた本当の価値観とは？ 今回は筆者の友人から聞いた考えさせられるエピソードをご紹介します。 子持ちの同僚 まだ私が若く、教員の仕事に燃えていた頃のこと。 同じ学年を担当していた10歳年上のA子先生は、どんなに仕事が山積みでも「子どもがいるので」と