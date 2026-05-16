「私、自分は日本の軍事問題の権威だって、ウソ書いたの」──。1992年の雑誌インタビューで自ら「経歴詐称」を告白していたことが発覚した高市首相。国政に初挑戦したのもこの年だ。当時の言動を掘り下げると、今に通じる危うさが浮き彫りとなる。【もっと読む】高市首相「嘘つき政治家人生」のルーツを発掘！ 34年前に自ら堂々と「経歴詐称」を認めていた◇◇◇80年代末から「新鋭の政治評論家」としてメディアに