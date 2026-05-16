Spotifyはサービス開始20周年を記念し、ユーザー一人ひとりの音楽の歴史を振り返る新たなパーソナライズ体験「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」を公開した。5月12日からアプリ内で展開され、リスナーにとっての「デジタル・タイムカプセル」として設計されている。 【写真】テイラー・スウィフト巻きこんだ女優vs監督のドロ沼セクハラ騒動法廷闘争が和解 この機能では、Spoti