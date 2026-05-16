「周囲にも吸っているカープ選手がいたので自分も大丈夫だと思った」【もっと読む】ゾンビたばこ使用疑惑の広島・羽月隆太郎 球界から聞こえてきた素性と意外な評判“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反で逮捕・起訴された元広島の羽月隆太郎被告（26）が15日、広島地裁で開かれた初公判で重大証言を行ったのだ。これを受け、広島の鈴木球団本部長は「再調査します」と明言