今日5月16日(土)、青森県八甲田山系の酸ケ湯で午前10時の積雪が0センチになりました。昨年(2025年)、酸ケ湯で年明け後に初めて積雪が0センチになったのは5月24日で、今年(2026年)は昨年より8日早く「積雪ゼロ」となりました。豪雪地帯の酸ケ湯積雪ゼロ昨年より9日早い今日5月16日(土)、青森県八甲田山系の酸ケ湯で午前10時の積雪が0センチになりました。昨年(2025年)、酸ケ湯で年明け後に初めて積雪が0センチになったのは5月24