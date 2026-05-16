SNSで心の内を明かさないほうが、芸能人としての神秘性を保てるのではないか。ユーチューバーのヒカル（34）が4月20日、自身のYouTubeチャンネルで「タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだにわからない」と発言。これが大論争を呼び、伊集院光、西野亮廣、立川志らくなどタモリ擁護派が続出。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏も15日までに自身のYouTubeで、「タモリさんの能力