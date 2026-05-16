◆米大リーグブレーブス３×―２Ｒソックス（１５日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のブレーブス戦で２試合連続ベンチスタート。８回に代打で登場も二ゴロに抑え込まれ、ベンチに退いた。打率は２割７分。試合はレッドソックスが中盤追いついたものの、延長１０回にブレーブスがヤストレムスキーの二塁打でサヨナラ勝ちとなった。吉田は同じ外野手＆ＤＨ