モデルでタレントのマギーが、３４歳の誕生日を迎えたことを報告した。バースデー翌日の１５日に自身のインスタグラムを更新し「Ｔｈａｎｋｓｆｏｒａｌｌｔｈｅｂｉｒｔｈｄａｙｗｉｓｈｅｓ」「Ｉ’ｍｆｉｌｅｄｗｉｔｈａｌｌｏｆｙｏｕｒＬＯＶＥ！！！」とメッセージ。「皆さま幸せな気持ちにしてくれてありがとう。誕生日って特別だね」と喜びをかみしめる。そして「３４歳は、自分らしさをもっ