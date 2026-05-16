将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で対局中だ。午前10時には、両者に1日目午前のおやつが提供された。【映像】穴の形に注目！話題となった不思議スイーツ「将棋のまち」を標榜する高槻市で行われている本局。今回両棋士に提供されるランチやスイーツは、同市が事前に市内飲食店から一般公